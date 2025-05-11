Одним знаковым местом больше. В День госсимволов в Витебске торжественно открылась площадь Государственного герба и флага. Теперь в небе над нашей северной столицей гордо реет красно-зеленое полотнище, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глядя на белорусский флаг витебчане испытывают особую гордость, ведь взятый за основу орнамента узор вышила их землячка. 11 мая на новой площади состоялась первая торжественная церемония. Молодые белорусы принесли клятву на верность национальным символам. Именно юным гражданам предстоит строить будущее нашей страны, оберегать и защищать главные атрибуты белорусской государственности.

Дарья Чахович, участница народного вокально-хореографического ансамбля «Перепелочка»:

Меня воспитывали с любовь к нашей стране и нашим символам. Исполнение гимна – большая ответственность. Я очень рада, что мне ее предоставили.

Представители власти, общественных объединений, силового блока, творческих коллективов, жители города событие объединило тысячи человек, среди гостей мероприятия и делегация из Смоленской области России.

Василий Анохин, губернатор Смоленской области России:

Это ключевые символы государственности, которые олицетворяют объединение. Смоленская область – давний добрый сосед Витебской области. У нас крепкие дружеские отношения, культурные, экономические связи.