Прямой эфир

В Витебске торжественно открылась площадь Государственного герба и флага

11 мая 2025 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Одним знаковым местом больше. В День госсимволов в Витебске торжественно открылась площадь Государственного герба и флага. Теперь в небе над нашей северной столицей гордо реет красно-зеленое полотнище, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске торжественно открылась площадь Государственного герба и флага-2

Глядя на белорусский флаг витебчане испытывают особую гордость, ведь взятый за основу орнамента узор вышила их землячка. 11 мая на новой площади состоялась первая торжественная церемония. Молодые белорусы принесли клятву на верность национальным символам. Именно юным гражданам предстоит строить будущее нашей страны, оберегать и защищать главные атрибуты белорусской государственности.

В Витебске торжественно открылась площадь Государственного герба и флага-4

Дарья Чахович, участница народного вокально-хореографического ансамбля «Перепелочка»:
Меня воспитывали с любовь к нашей стране и нашим символам. Исполнение гимна – большая ответственность. Я очень рада, что мне ее предоставили.

В Витебске торжественно открылась площадь Государственного герба и флага-6

Представители власти, общественных объединений, силового блока, творческих коллективов, жители города событие объединило тысячи человек, среди гостей мероприятия и делегация из Смоленской области России.

В Витебске торжественно открылась площадь Государственного герба и флага-8

Василий Анохин, губернатор Смоленской области России:
Это ключевые символы государственности, которые олицетворяют объединение. Смоленская область – давний добрый сосед Витебской области. У нас крепкие дружеские отношения, культурные, экономические связи.

В Витебске торжественно открылась площадь Государственного герба и флага-10

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Такие же чувства были, когда мы на самой высшей точке исполкома поднимали флаг, и здесь знаковое место, которое, я думаю, тоже будет жить.

# Герб и флаг Беларуси # Александр Субботин

Другие новости рубрики

Все новости
Минчан разных поколений и профессий объединила акция «Споём гимн вместе»
11 мая 2025 11:52

Минчан разных поколений и профессий объединила акция «Споём гимн вместе»

Минск и Манагуа стали городами-побратимами
11 мая 2025 11:35

Минск и Манагуа стали городами-побратимами

Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске
11 мая 2025 11:13

Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске