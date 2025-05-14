Монумент «Древо жизни» открыли в Витебске

Белорусы помнят о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны и о том, какой ценой была получена Победа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помнят и стараются сохранить эту память для следующих поколений. Монумент «Древо жизни» 14 мая торжественно открыли в Витебске. Расположился он на территории мемориала «5-й полк», где находился лагерь смерти для военнопленных и мирных жителей. От голода и пыток там погибли 80 тысяч человек. Установленный мемориальный знак свидетельствует, что белорусы едины в стремлении сохранить духовные и культурные традиции нации.

Памятник представляет собой бронзовую скульптуру в виде тянущихся из-под земли рук, символизируя несгибаемость духа белорусского народа во время нацистского геноцида и стремление к мирной и независимой жизни. Это уже третий такой памятный знак в стране, другие два установлены в Гомеле и Бресте.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома: Что-то планировали, что-то мечтали, хотели растить дальше детей, просто жить. И они были замучены, заколоты штыками, заморены голодом и так далее. Поэтому мы уже все время говорим, что это нужно помнить, чтобы это не повторилось.

Сергей Хмарук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

Везде есть люди, которые погибли в результате геноцида белорусского народа. Поэтому правильно было принято решение, что в каждом регионе должен быть установлен такой памятник. Люди мирно жили в своих домах, которых поместили в места массового уничтожения.

Полностью или частично на территории нашей страны было уничтожено более 12 тысяч 800 населенных пунктов. И это не окончательная цифра. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа продолжается.