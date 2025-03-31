На Верхнедвинском маслосырзаводе реализуют инвестпроект по созданию цеха для производства сметаны

К главным экономическим трендам, которые определяют настоящее и будущее страны. Один из таких – сильные регионы. Нащупать такие «точки роста» во всех уголках – задача стратегическая. За успешным примером отправимся почти на крайний север Беларуси. Небольшой Верхнедвинск – масштабное техническое переоснащение и запуск нового цеха на местном маслосырзаводе – именно такая «точка роста». С обновленным предприятием сегодня, 31 марта, ознакомился премьер-министр, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состав холдинга сегодня входят 8 организаций – это предприятия по переработке и сервису, а также шесть СПК. Планы по развитию производства серьезные – увеличение вдвое производства фасованного масла и открытие нового цеха по производству сметаны. Проект запустят с поддержкой Банка развития. Цена вопроса – более 40 миллионов рублей.

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Задача такая – раскрепостить инициативу именно директоров, которые работают здесь, это первое. Второе, расчистить их, может, от долговых обязательств или помочь запустить новый инвестиционный цикл, чтобы мы получали новую линейку продуктов. Вы все в магазины смотрите, какие-то новые йогурты появляются, новые какие-то элементы для спортивного питания, которые востребованы и лучше продаются. Ну и, конечно, повысить эффективность работы не только самого финального предприятия, которое генерирует основную выручку этой переработки, но и тех предприятий так называемой сырьевой зоны, которые работают именно в поле, именно на ферме.

Агрохолдинг демонстрирует неплохие экономические показатели. Большая часть продукции отправляется за рубеж. Осваивают новые направления – Филиппины, Индонезия, Оман. Полтора года назад к агрохолдингу присоединили шумилинский цех Полоцкого молочного комбината. После реконструкции его площади задействуют под новое производство. В планах – замахнуться на сыр с голубой плесенью.