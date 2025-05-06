Аллею 80-летия Великой Победы заложили в Ботаническом саду Витебского госуниверситета. 12 саженцев, адаптированных под климатические условия северного региона, предоставили посольства дружественных Беларуси стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таджикистан, Казахстан, Россия не понаслышке знают о цене Великой Победы. Сохранить память о ней и передать ее новым поколениям – одна из важнейших задач. Присоединились к инициативе представители власти, общественных организаций, а также дипломатических миссий.

Рашид Газизов, советник посольства Казахстана в Беларуси: Хорошая была идея создания такой аллеи, аллеи 80-летия Великой Победы, в память о всех наших воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Арслан Ибрагимов, студент Витебского государственного университета им. П.М. Машерова: Это общий праздник для нас всех, конечно же, бывших постсоветских стран: Узбекистан, Таджикистан, Россия, Армения, Беларусь. Это наша общая единая история. Наши братья, наши деды, прадеды плечом к плечу сражались против фашизма. И это много стоит, это ни в коем случае нельзя забывать. Поколения должны помнить и чтить данные события. 9 Мая – это знаковый день для всех 15 советских республик.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Жизнь идет вперед, растут деревья, остается память. И здесь будут не только приходить вспоминать о Победе, только исходя из названия, но и будут обучаться ботаники на факультете на примере растений с разных уголков.

Сегодня в ботаническом саду – 2,5 тысячи растений. Это одна из самых больших коллекций в стране.