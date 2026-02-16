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Новости по тегу #Александр Сидоренко

«Время танцевать» – Минск готовится принять финал республиканского конкурса хореографического искусства
16 февраля 2026 08:21

«Время танцевать» – Минск готовится принять финал республиканского конкурса хореографического искусства

В Минске проходит финал Открытого республиканского конкурса хореографического искусства «Время танцевать»
05 апреля 2025 13:38

В Минске проходит финал Открытого республиканского конкурса хореографического искусства «Время танцевать»

«Время танцевать» – как пройдёт республиканский конкурс хореографического искусства? Узнали все подробности
22 февраля 2025 13:13

«Время танцевать» – как пройдёт республиканский конкурс хореографического искусства? Узнали все подробности

«Время танцевать» – IV республиканский конкурс хореографического искусства стартовал в Беларуси
07 февраля 2025 07:57

«Время танцевать» – IV республиканский конкурс хореографического искусства стартовал в Беларуси

Финал республиканского конкурса «Время танцевать» проходит в Минске
06 апреля 2024 14:56

Финал республиканского конкурса «Время танцевать» проходит в Минске

Участникам от 5 до 75 лет. Финал «Время танцевать» пройдёт в Минске 8 апреля
04 апреля 2023 06:33

Участникам от 5 до 75 лет. Финал «Время танцевать» пройдёт в Минске 8 апреля

В Минске пройдёт республиканский конкурс «Время танцевать»
16 февраля 2023 06:29

В Минске пройдёт республиканский конкурс «Время танцевать»

«Отец мой танцевал, мои дочери долгое время занимались». В Минске стартовал республиканский конкурс «Время танцевать»
11 апреля 2022 06:42

«Отец мой танцевал, мои дочери долгое время занимались». В Минске стартовал республиканский конкурс «Время танцевать»

Свыше 150 культурных событий и 60 тысяч проданных билетов. Витебск фестивальный готовится открыть «Славянский базар-2018»
08 июля 2018 17:41

Свыше 150 культурных событий и 60 тысяч проданных билетов. Витебск фестивальный готовится открыть «Славянский базар-2018»

Билеты на «Славянский базар» можно купить со скидкой
05 июля 2018 07:10

Билеты на «Славянский базар» можно купить со скидкой

«Есть концерты, где в свободной продаже осталось 100 билетов». Стартовал второй этап продажи билетов на «Славянский базар»
23 марта 2018 06:41

«Есть концерты, где в свободной продаже осталось 100 билетов». Стартовал второй этап продажи билетов на «Славянский базар»

Украинская победа на белорусской земле: кто стал лучшим на «Славянском базаре-2017» и чем запомнился фестиваль участникам
22 июля 2017 18:15

Украинская победа на белорусской земле: кто стал лучшим на «Славянском базаре-2017» и чем запомнился фестиваль участникам