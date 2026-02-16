Новости по тегу #Александр Сидоренко

Уже 4 апреля на сцене концертного зала «Минск» соберутся лучшие танцевальные коллективы страны.
Свыше сотни участников из разных уголков страны, а также гости из России и Китая приехали покорять вершины танцевального мастерства.
О республиканском конкурсе хореографического искусства поговорили с Александром Петровичем Сидоренко, директором Республиканского культурно-просветительного центра Управделами Президента Республики Беларусь, и Алексеем Киселевым, художественным руководителем шоу-балета.
Отборочный тур завершится 13 марта, а финал конкурса, который обещает стать ярким событием в культурной жизни страны, пройдет 5 апреля в концертном зале Минск. Организаторы ожидают не менее тысячи участников.
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