«Отец мой танцевал, мои дочери долгое время занимались». В Минске стартовал республиканский конкурс «Время танцевать»

Новости Беларуси. После двух лет творческого затишья в Минске стартовал республиканский конкурс «Время танцевать», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смотр хореографии проходит впервые, но уже собрал более тысячи участников.

Это коллективы учреждений образования, культуры, предприятий и организаций. Участники со всей республики в возрасте от 9 до 30 лет представляют разные жанры. От народного и классического танца до новых подходов в искусстве.

Наш коллектив называется «Мериданс». Мы из маленького, но красивого города Лунинец. Танцами мы занимаемся, вообще, каждый по-разному. Кто-то семь лет, кто – шесть. Но коллектив сильный, дружный, привез восемь номеров. И каждый жанр разный. Мы танцуем как латину, так и стандарт. Последний номер остался у нас – это «Белорусские напевы». Номер в честь нашей красивой страны Беларусь.

Александр Сидоренко, директор Республиканского культурно-просветительского центра управления делами Президента Беларуси:

Все мы, наверное, в какой-то степени прикасались к миру искусства и к танцу в частности. Потому что человек с первых шагов, ребенок, младенец, как только он может стоять на ногах, пытается в ритме музыки двигаться, ловить эту мелодию. Я участвовал в самодеятельном хореографическом коллективе при сельском доме культуры, мы танцевали кадриль. Отец мой танцевал, мои дочери долгое время занимались в хореографическом коллективе, жена тоже несколько лет занималась в хореографическом коллективе. Да, мы не достигли профессиональных вершин, но, поверьте мне, мир танца дает гораздо больше, нежели возможность достичь верхушки Олимпа.