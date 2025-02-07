«Время танцевать» – IV республиканский конкурс хореографического искусства стартовал в Беларуси

Настало «Время танцевать». В Беларуси стартовал отборочный тур IV республиканского Открытого конкурса хореографического искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы ожидают высокий интерес со стороны танцевального сообщества. Лучших определят в пяти номинациях.

Классический, народный, бальный танец, современная и эстрадная хореография. Мастерство тех, кто выйдет на сцену, оценит профессиональное жюри, в составе которого авторитетные деятели культуры и искусства. Конкуренция обещает быть серьезной. Как правило, в творческом проекте принимают участие танцовщики из разных стран. В рамках конкурса также запланирована разнообразная образовательная программа – мастер-классы дадут ведущие хореографы Беларуси. Главная цель конкурса – популяризация хореографического искусства в стране и приобщение людей разных возрастов к богатому культурному наследию.

Анастасия Дягель, руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси образцового ансамбля народного танца «Чабарок»: Это действительно возможность участвовать и, конечно же, показать свое творчество, но самое главное – поучиться. Пускай красивого будет больше и пускай наши дети с этим знакомятся и переносят в свою жизнь.

Александр Сидоренко, директор Республиканского культурно-просветительного центра:

Нет никаких сомнений, что в очередной раз мы увидим здесь, на нашей сцене, лучшие коллективы страны и жюри, которое сформировано из компетентных деятелей культуры искусств, из ведущих хореографов, педагогов, из действующих артистов, сможет выбрать самого достойного, который станет обладателем Гран-при.

Отборочный тур завершится 13 марта, а финал конкурса, который обещает стать ярким событием в культурной жизни страны, пройдет 5 апреля в Концертном зале «Минск». Организаторы ожидают не менее тысячи участников.