«Время танцевать» – как пройдёт республиканский конкурс хореографического искусства? Узнали все подробности
О республиканском конкурсе хореографического искусства в студии программы «Новое утро» поговорим с Александром Петровичем Сидоренко, директором Республиканского культурно-просветительного центра Управделами Президента Республики Беларусь, и Алексеем Киселевым, художественным руководителем шоу-балета «Феерия».
Алеся Алехнович, СТВ:
3 февраля начался прием заявок на республиканский конкурс хореографический. Огромное событие. Сколько уже заявок подано?
Александр Сидоренко, директор Республиканского культурно-просветительного центра Управделами Президента Республики Беларусь:
На сегодняшний день более десятка заявок поступило, но это только начальный этап. И мы понимаем уже, исходя из опыта работы, что основное количество заявок и основные коллективы – они заявляются в начале марта. Но тем не менее по первым заявкам можно определить, что у нас уже представлены практически все регионы Республики Беларусь. И есть даже гости из Российской Федерации.
Алеся Алехнович:
Обычно какое количество участников собирается на мероприятия?
Александр Сидоренко:
На сам конкурс, на финальный этап, который проходит в апреле, приезжают порядка тысячи участников и порядка 50 хореографических коллективов.
Александр Стасевич, СТВ:
А расширяется ли у нас география?
Александр Сидоренко:
Основные участники – это представители творческих коллективов из разных регионов нашей страны. У нас были участники также из Российской Федерации, из Китайской Народной Республики. И в этом году в числе первых у нас заявился один из российских коллективов – ансамбль «Сюрприз» из Алтайского края, из города Барнаула. Им добираться нужно только до Москвы 2,5 суток. И еще приехать от Москвы придется. Мы рассмотрели их заявку, в виде исключения даже еще не объявляя отборочный тур. Понимая вот эти условия логистические, мы пошли им навстречу. И коллектив очень интересный, очень колоритный, имеет опыт участия в различных конкурсах на территории России, имеет очень высокие награды.
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