«Время танцевать» – как пройдёт республиканский конкурс хореографического искусства? Узнали все подробности

О республиканском конкурсе хореографического искусства в студии программы «Новое утро» поговорим с Александром Петровичем Сидоренко, директором Республиканского культурно-просветительного центра Управделами Президента Республики Беларусь, и Алексеем Киселевым, художественным руководителем шоу-балета «Феерия».

Александр Сидоренко, директор Республиканского культурно-просветительного центра Управделами Президента Республики Беларусь:

На сегодняшний день более десятка заявок поступило, но это только начальный этап. И мы понимаем уже, исходя из опыта работы, что основное количество заявок и основные коллективы – они заявляются в начале марта. Но тем не менее по первым заявкам можно определить, что у нас уже представлены практически все регионы Республики Беларусь. И есть даже гости из Российской Федерации.

Алеся Алехнович:

Обычно какое количество участников собирается на мероприятия?

Александр Сидоренко:

На сам конкурс, на финальный этап, который проходит в апреле, приезжают порядка тысячи участников и порядка 50 хореографических коллективов.

Александр Стасевич, СТВ:

А расширяется ли у нас география?