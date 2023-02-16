В Минске пройдёт республиканский конкурс «Время танцевать»

Новости Беларуси. «Время танцевать». Минск готовится принять Открытый республиканский конкурс хореографического искусства. Он пройдет в столице 8 апреля. Проект направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, а также развитие танцевального творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для ребят это хорошая возможность заявить о себе и получить новый творческий опыт. За звание лучшего танцора сразятся более тысячи мальчишек и девчонок из разных регионов страны. Оценивать конкурсантов будет экспертное жюри, в состав которого войдут ведущие хореографы и балетмейстеры. Они определят лучших в самых разных категориях – от классики до уличных направлений.

Александр Сидоренко, директор Республиканского культурно-просветительского центра Управления делами Президента Беларуси:

Для нас во главе угла, чтобы каждый увлеченный человек что-то почерпнул из нашего проекта, конкурса. Конечно, вы правильно заметили, в первую очередь это опыт в профессиональном плане и опыт общения, коммуникаций, развития. Как я уже говорил, танец – это движение, движение – это жизнь. То есть наша задача – дать возможность продвинуться вперед каждому участнику.

Светлана Гутковская, заведующая кафедрой хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусства:

Репертуар должен быть высокохудожественный, отвечающий тенденциям сегодняшнего дня, репертуар должен соответствовать возрастным особенностям участников коллектива, гендерному составу и, конечно, обязательно должен отражать национальную тематику.