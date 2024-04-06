Финал республиканского конкурса «Время танцевать» проходит в Минске

Около 900 участников из всех регионов Беларуси и зарубежья. Финальный этап конкурса хореографического искусства «Время танцевать» проходит в Минске. Выступают 29 коллективов, а заявок было рассмотрено свыше 2 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самому юному участнику семь лет, а самому пожилому – 74. Оценивают номера ведущие хореографы, педагоги и балетмейстеры Беларуси. На суд компетентного жюри конкурсанты представили свыше 70 творческих выступлений в шести номинациях: классическая, современная и эстрадная хореографии, народный и бальный танец, а также свободное направление.

Полина Голод, участница открытого республиканского конкурса хореографического искусства «Время танцевать»:

Мне очень нравится танцевать на сцене, потому что, когда танцуешь на сцене, чувствуешь себя совершенно свободной. Не знаю, как еще это словами описать. Это очень прекрасно.

Яна Масюк, участница открытого республиканского конкурса хореографического искусства «Время танцевать»:

Коллеги мои – это профессионалы, смотреть на них – одно удовольствие. Считаю, что выступила достойно, и надеюсь на лучшее.