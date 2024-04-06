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Финал республиканского конкурса «Время танцевать» проходит в Минске

06 апреля 2024 14:56
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Около 900 участников из всех регионов Беларуси и зарубежья. Финальный этап конкурса хореографического искусства «Время танцевать» проходит в Минске. Выступают 29 коллективов, а заявок было рассмотрено свыше 2 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал республиканского конкурса «Время танцевать» проходит в Минске-1

Самому юному участнику семь лет, а самому пожилому – 74. Оценивают номера ведущие хореографы, педагоги и балетмейстеры Беларуси. На суд компетентного жюри конкурсанты представили свыше 70 творческих выступлений в шести номинациях: классическая, современная и эстрадная хореографии, народный и бальный танец, а также свободное направление.

Финал республиканского конкурса «Время танцевать» проходит в Минске-4

Полина Голод, участница открытого республиканского конкурса хореографического искусства «Время танцевать»:
Мне очень нравится танцевать на сцене, потому что, когда танцуешь на сцене, чувствуешь себя совершенно свободной. Не знаю, как еще это словами описать. Это очень прекрасно.

Яна Масюк, участница открытого республиканского конкурса хореографического искусства «Время танцевать»:
Коллеги мои это профессионалы, смотреть на них – одно удовольствие. Считаю, что выступила достойно, и надеюсь на лучшее.

Финал республиканского конкурса «Время танцевать» проходит в Минске-7

Александр Сидоренко, директор Республиканского культурно-просветительского центра Управления делами Президента Беларуси:
Конкурс набирает популярность, и желающих принимать участие в проекте не уменьшается, а становится только больше. Будем стараться работать на перспективу, поскольку уже третий год. Третий проект обязывает к этому.

Финал республиканского конкурса «Время танцевать» проходит в Минске-10

Лауреатов конкурса первой, второй и третьей степени, а также победителей в номинациях определят уже вечером. Лучшего участника – обладателя Гран-при – ждет внушительный денежный приз.

# Танцы # общество # Александр Сидоренко

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