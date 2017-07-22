Украинская победа на белорусской земле: кто стал лучшим на «Славянском базаре-2017» и чем запомнился фестиваль участникам

Радостной для Украины новостью накануне визита Президента Лукашенко в Киев стала победа в Международном конкурсе исполнителей на «Славянском базаре» Влада Сытника. Уроженец Луганска получил одинаковое количество баллов с белорусским тенором Егором Шаранковым, но именно ему жюри отдало первое место. Гран-при не достался никому. Из Витебска – наш обозреватель Яна Шипко.

Такая близкая и понятная украинская мелодия взяла за душу не только белорусских зрителей, но и международное жюри. Меж тем, судьба главного приза до последнего оставалась загадкой. Украина и Беларусь – равное количество баллов по итогам двух конкурсных дней. Стало понятно: фестиваль в 2017 году без Гран-при. Таков регламент. Чтобы определить, кто станет первым, жюри пришлось голосовать дважды.

В Украине популярность обрушилась на Влада Сытника после шоу «Голос країни». Меж тем, у украинского баритона уже больше 20 наград с различных конкурсов. Золотая лира «Славянского» была самой желанной. Последний раз Украина побеждала на конкурсе в Витебске 10 лет назад.

Кстати, приз – 15 тысяч долларов – Влад собирается потратить исключительно на творчество: запись музыки, съемки клипа.

Влад Сытник, лауреат первой премии XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» (Украина):

Я попал туда абсолютно случайно. Когда в Украине был национальный отбор, я узнал о нем за два дня и решил попробовать. Не думал, что это возможно, и каким-то чудом его выиграл. С этого момента у меня все планы рухнули, все поменялось, мы стали готовиться. Честно, это для меня было неожиданно. Но я очень счастлив, что в моей жизни произошло так, как произошло сегодня. И я это время не забуду никогда.

Председатель жюри болгарская певица Йорданка Христова свои же симпатии безоговорочно отдала представителю Беларуси.

Йорданка Христова, председатель жюри XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» (Болгария):

У вас голос замечательный, присутствие актерское, глаза. Я вас люблю. Вы мой гран-при.

Состав участников в 2017 году выдался настолько сильным, что решающим в какой-то момент выступал даже не вокал, а удачный выбор репертуара.

Кевин Маккой, певец, член жюри XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» (США):

Делать выбор было невероятно сложно, мы оценивали все. Как артист держится, как поет, какой силы у него голос.

Популярный певец Кевин Маккой – экс-солист «Bad Boys Blue» – на нынешнем фестивале тоже занял место в составе жюри. За кулисами шептались: представитель США – самый строгий критик.

Кевин Маккой, певец, член жюри XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» (США):

Для молодых исполнителей фестиваль – отличный старт в музыке. Если певец мечтает стать известным в Европе или Восточной Европе, «Славянский базар» – это № 1. После него карьера гарантированно пойдет в гору.

Не только самые высокие ноты берут на витебской сцене, но и с каждым годом задают все более высокую планку фестиваля. Меж тем, «Славянский базар» уже сложился не только в бренд, но и коммерчески успешный проект.

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Этот фестиваль самый успешный в коммерческом плане за все годы фестиваля. То, что касается реализации фестивальных билетов, мы выполнили свои планы и перевыполнили их где-то на 106-107%. Для нас это очень хорошо. Уже очевидно, что у нас останется финансовый задел на следующий фестиваль.

Ей не хотелось уезжать из Витебска. Благодаря фестивалю Донателла впервые оказалась в Евразии. Белорусский фартук на сцене украсил мексиканский костюм – в духе экспрессивной латинской культуры ее спонтанное признание в любви «Славянке».

Донателла Пелайо Родригес, финалистка XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» (Мексика):

Я очень счастлива приехать в Витебск, я просто влюбилась в этот город, в фестиваль, в вашу культуру. Меня так тепло здесь приняли, я накупила сувениров, одежды с белорусским орнаментом, чтобы сохранить воспоминания. Здесь я повысила свой профессиональный уровень. Витебск навсегда в моем сердце.

Андрэа Паони, солист вокальной группы «Just» (Италия):

Мы слышали об этом фестивале и мечтали сюда попасть. Но не ожидали увидеть такую грандиозную сцену. Для молодых артистов очень важно участие здесь. Подобно как и в Италии в фестивале «Сан-Ремо».

Такова музыкальная картина мира фестиваля. Она пестрила яркими именами с разных континентов. 36 стран и объединяющий язык музыки.