«Время танцевать» – Минск готовится принять финал республиканского конкурса хореографического искусства

Конкурс объединяет разные направления: классический, эстрадный, бальный, современный и народный танец. Именно народный остается самым массовым, ведь он хранит традиции и национальный колорит. В этом году организаторы расширили систему наград.

Александр Сидоренко, директор Республиканского культурно-просветительного центра Управления делами Президента Беларуси:

Новые призы, новые премии появляются. Если раньше мы вручали Гран-при в размере 200 базовых величин, сейчас мы решили поддержать финансово победителей в каждой номинации, а номинаций пять. Мы в этом году учреждаем дополнительные призы за воплощение образа белорусской женщины в танце. Мы отмечаем в этом году лучшую балетмейстерскую работу и поощряем тоже денежным призом. Большая работа проведена подготовительная, в том числе и с потенциальными участниками. Еще в конце прошлого года мы провели большой обучающий семинар с практическими мастер-классами, в котором несколько десятков руководителей, балетмейстеров из всех регионов страны принимали участие.

Уже поступили заявки из разных регионов страны, а финал обещает стать настоящим праздником искусства. «Время танцевать» – это сцена, где встречаются энергия молодости и мастерство профессионалов, здесь танец становится языком единства и вдохновения.