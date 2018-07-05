Билеты на «Славянский базар» можно купить со скидкой

Новости Беларуси. Билеты на все концерты и спектакли «Славянского базара в Витебске» в Летнем амфитеатре на два дня подешевеют на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничная акция приурочена к 30-летнему юбилею главной сцены фестиваля искусств. Правда, купить билеты со скидкой можно будет исключительно в кассах Витебска и только 5 и 6 июля. Звездный состав в 2018 году весьма привлекателен: Наталия Орейро, Эмир Кустурица, Олег Меньшиков, Игорь Николаев, Николай Басков, Тимати и другие.

Александр Сидоренко, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Это 18 крупных концертов. И, в принципе, на каждый из них при большом желании еще можно попасть. Потому что в продаже на отдельные проекты есть ограниченное количество билетов, но, тем не менее, есть большое количество забронированных – всегда появляется возможность попасть на концерт любимого исполнителя.

В Витебске начался и монтаж сцены Летнего амфитеатра. Организаторы обещают красочное зрелище, в котором будут задействованы десятки светодиодных экранов и раздвижных конструкций. Никаких прямых линий.