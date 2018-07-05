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Билеты на «Славянский базар» можно купить со скидкой

05 июля 2018 07:10
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Новости Беларуси. Билеты на все концерты и спектакли «Славянского базара в Витебске» в Летнем амфитеатре на два дня подешевеют на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Билеты на «Славянский базар» можно купить со скидкой-1

Праздничная акция приурочена к 30-летнему юбилею главной сцены фестиваля искусств. Правда, купить билеты со скидкой можно будет исключительно в кассах Витебска и только 5 и 6 июля. Звездный состав в 2018 году весьма привлекателен: Наталия Орейро, Эмир Кустурица, Олег Меньшиков, Игорь Николаев, Николай Басков, Тимати и другие.

Билеты на «Славянский базар» можно купить со скидкой-4

Александр Сидоренко, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Это 18 крупных концертов. И, в принципе, на каждый из них при большом желании еще можно попасть. Потому что в продаже на отдельные проекты есть ограниченное количество билетов, но, тем не менее, есть большое количество забронированных – всегда появляется возможность попасть на концерт любимого исполнителя.

Билеты на «Славянский базар» можно купить со скидкой-7

В Витебске начался и монтаж сцены Летнего амфитеатра. Организаторы обещают красочное зрелище, в котором будут задействованы десятки светодиодных экранов и раздвижных конструкций. Никаких прямых линий.

Билеты на «Славянский базар» можно купить со скидкой-10

И, конечно, под каждый номер разрабатывается неповторимый контент. Картинка за артистом и игра света на сцене обязательно будет переплетена с тематикой Года малой родины.

# Славянский базар в Витебске-2018 # общество # Александр Сидоренко # Фотофакт

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