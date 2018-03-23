«Есть концерты, где в свободной продаже осталось 100 билетов». Стартовал второй этап продажи билетов на «Славянский базар»

Первые три дня их приобрести смогут только жители северной столицы – своеобразный бонус за гостеприимство.

Новости Беларуси. В Витебске 23 марта стартует второй этап продажи билетов на Международный фестиваль искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году на главной площадке форума – в Летнем амфитеатре – проектов будет еще больше. В программе появились концерты певицы Зары, Кубанского казачьего хора, пройдет «Ночь юмора».

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Хорошо приобретают билеты на открытие, закрытие, на концерт Николая Баскова, на «Хор Турецкого», на Аллегрову, на Тимати и на многие другие проекты. Очень приятно, что большое количество билетов забронировано. Есть концерты, где в свободной продаже осталось 100 билетов из 6-тысячного зала. Остальные выкуплены либо забронированы.

Еженедельно организаторы «Славянского базара» будут расширять списки «звездных» имен, которые ранее не были озвучены в программе. Витебск в 2018 году ждет Эмира Кустурицу, Наталью Орейро, «Хор Турецкого», Елену Ваенгу, Олега Газманова и многих других.