Участникам от 5 до 75 лет. Финал «Время танцевать» пройдёт в Минске 8 апреля

Самому маленькому участнику пять лет, самому взрослому – 75. Победителей определят в нескольких номинациях: от классической хореографии до альтернативных направлений. Оценивать конкурсантов будут ведущие хореографы, педагоги и балетмейстеры нашей страны. Зрителей и артистов ждет продолжительный танцевальный марафон – в 2022 году сцена принимала участников в течение 12 часов. На этот раз особое внимание образовательной составляющей.

Александр Сидоренко, директор Республиканского культурно-просветительского центра Управления делами Президента Беларуси:

Мы все время думаем о том, какую возможность мы можем предоставить коллективам для того, чтобы в следующем году они были на ступеньку выше. Мы не просто так проводим целую программу мастер-классов. В прошлом году мы три мастер-класса проводили, в этом году – два мастер-класса по различным направлениям. Мы пошли дальше, мы целенаправленно приняли такое решение, чтобы организовать программу мастер-классов именно в течение года для руководителей коллективов, для педагогов, для балетмейстеров, хореографов.