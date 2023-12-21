Социально-педагогический центр в Минске присоединился к марафону «Наши дети»

Новости Беларуси. Делать добрые дела просто! И белорусы это подтверждают. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает дарить радость и новогоднюю сказку самым маленьким жителям страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 декабря праздничную елку зажгли в социально-педагогическом центре Фрунзенского района Минска. Там 19 подопечных. Судьба у них складывается пока не так, как хотелось бы, но всегда в жизни есть место чуду и вере. Ее вселили гости. Центр принимал представителей различных диаспор, которых собрал вместе для добрых дел уполномоченный по делам религий и национальностей. Детям они подарили не только сладости и мягкие игрушки, но и помогли совершить виртуальное путешествие по разным странам.

Нам подарили таких замечательных дракошек. Мы подготовили в ответ им очень хороших, маленьких, прекрасных гномиков.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Приходя в этот центр ежегодно, мы приносим подарки, но также приносим и радость общения с детьми, потому что коллективы национальных культурных объединений дарят свои песни, танцы. И в этих стенах звучат песни и на украинском, и на польском языках. Корейские, армянские танцы. Молдавские песни и танцы. Все это обогащает культуру нашего народа. Конечно, для этих детей, которые по различным причинам оказались в этом центре, внимание государства очень важно.