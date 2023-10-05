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В Борисове обсудили взаимодействие властей и церкви в сфере воспитания белорусов

05 октября 2023 16:39
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Новости Беларуси. Донести понятие мира и созидания до каждого юного белоруса. Взаимодействие властей и религиозных организаций в этой сфере обсудили в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове обсудили взаимодействие властей и церкви в сфере воспитания белорусов-1

К разговору с участием уполномоченного по делам религий и национальностей пригласили представителей духовенства, исполкомов, а также работников культуры, образования и социальных центров. В процессе воспитания молодежи важно участие каждой структуры. Например, в Борисовском районе церковь реализует тематические проекты для школьников. И это дает хороший результат. В целом здесь в работу вовлечены все учебные заведения и библиотеки.

В Борисове обсудили взаимодействие властей и церкви в сфере воспитания белорусов-4

Александр Румак, уполномоченный по делам религии и национальностей:
Каждому учреждению находится своя роль, чтобы подрастающее поколение знало о тех духовных ценностях, которые лежат в основе белорусской культуры. Это очень актуально, потому что в условиях давления, санкций, привнесения в наше общество западных ценностей, которые не всегда соответствуют традициям белорусского народа, важно, чтобы молодые люди могли делать правильный выбор.

В Борисове обсудили взаимодействие властей и церкви в сфере воспитания белорусов-7

Протоиерей Сергий Башкиров, секретарь Борисовской епархии:
Мы работаем с Борисовским райисполкомом многогранно, скажем так, потому что очень много сфер: школы, армия участвуют в нашей работе. То есть через разные формы приобщить людей к красоте мира и дать возможность людям понять, что такое жизнь.

В Борисове обсудили взаимодействие властей и церкви в сфере воспитания белорусов-10

Результаты большой совместной работы представили на выставке в холле. Так, музеи, библиотеки, школы и центр социального обслуживания населения презентовали свои проекты широкой публике.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александр Румак # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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