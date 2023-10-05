В Борисове обсудили взаимодействие властей и церкви в сфере воспитания белорусов

Новости Беларуси. Донести понятие мира и созидания до каждого юного белоруса. Взаимодействие властей и религиозных организаций в этой сфере обсудили в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К разговору с участием уполномоченного по делам религий и национальностей пригласили представителей духовенства, исполкомов, а также работников культуры, образования и социальных центров. В процессе воспитания молодежи важно участие каждой структуры. Например, в Борисовском районе церковь реализует тематические проекты для школьников. И это дает хороший результат. В целом здесь в работу вовлечены все учебные заведения и библиотеки.

Александр Румак, уполномоченный по делам религии и национальностей:

Каждому учреждению находится своя роль, чтобы подрастающее поколение знало о тех духовных ценностях, которые лежат в основе белорусской культуры. Это очень актуально, потому что в условиях давления, санкций, привнесения в наше общество западных ценностей, которые не всегда соответствуют традициям белорусского народа, важно, чтобы молодые люди могли делать правильный выбор.

Протоиерей Сергий Башкиров, секретарь Борисовской епархии:

Мы работаем с Борисовским райисполкомом многогранно, скажем так, потому что очень много сфер: школы, армия участвуют в нашей работе. То есть через разные формы приобщить людей к красоте мира и дать возможность людям понять, что такое жизнь.