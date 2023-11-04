Белорусские парламентарии обсудили изменения законов по вопросам деятельности религиозных организаций

Новости Беларуси. Депутатам предстоит рассмотреть во втором чтении изменения в законах по вопросам деятельности религиозных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Безусловно, межконфессиональное согласие – важнейшая фундаментальная ценность белорусского общества и государства.

Накануне эту тему парламентарии обсудили с представителями основных конфессий страны. Как подчеркнул Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, государство и церковь всегда взаимодействуют во благо народа. И участие в процессе разработки законопроекта тому подтверждение. Все предлагаемые нововведения прежде всего направлены на сохранение мира и согласия в Беларуси.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: Церковь высказывает свое мнение по волнующим вопросам и молится за мир во всем мире. Поэтому позиция государства, которая выражена как забота о мире, восстановление справедливости, и чтобы мир восстановился на украинской земле и в Палестине, поэтому мы поддержим эти начинания.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Беларусь – это многоконфессиональная страна. У нас осуществляют деятельность религиозные организации 25 конфессий и религиозных объединений. Поэтому, когда был сверстан первый вариант проекта закона, он был рассмотрен на заседании межконфессионального совета при уполномоченном по делам религий и национальностей в апреле. Тогда мы услышали предложения от наших религиозных объединений. И они учитывались в ходе работы над законопроектом.

Законопроект предусматривает запрет на раздачу религиозной литературы вне церкви, табу на занятие религиозной деятельностью лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Во время богослужений запретят любую символику, кроме религиозной. После принятия закона пройдет перерегистрация всех религиозных организаций в Беларуси.