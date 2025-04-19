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В Британии обещают масштабные протесты против визита Дональда Трампа

19 апреля 2025 11:12
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Активисты в Великобритании планируют организацию протестных мероприятий в связи с приездом в королевство президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

В Британии обещают масштабные протесты против визита Дональда Трампа-1

Фото: Pinterest

Визит Трампа предварительно планируется на сентябрь текущего года.

По словам представителя коалиции «Остановите Трампа» Зои Гарднер, протесты ожидаются масштабные, объединяя активистов по большому кругу вопросов. В этот раз, по ее словам, численность демонстрантов может превысить ту, что наблюдалась при визите американского лидера в 2019 году.

# Международная политика # Дональд Трамп

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