В Британии обещают масштабные протесты против визита Дональда Трампа

Активисты в Великобритании планируют организацию протестных мероприятий в связи с приездом в королевство президента США Дональда Трампа, пише т РИА Новости.

Визит Трампа предварительно планируется на сентябрь текущего года.

По словам представителя коалиции «Остановите Трампа» Зои Гарднер, протесты ожидаются масштабные, объединяя активистов по большому кругу вопросов. В этот раз, по ее словам, численность демонстрантов может превысить ту, что наблюдалась при визите американского лидера в 2019 году.