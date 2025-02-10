Лукашенко: белорусская этноконфессиональная модель уникальна и может стать примером для многих
Белорусская этноконфессиональная модель уникальна и может стать примером для многих. Особенно для так называемых «цивилизованных» стран. Это констатировал наш Президент на встрече с представителями религиозных конфессий. Во Дворце Независимости 10 февраля говорили не столько о политике, сколько о сохранении традиций, духовных ценностей и создании новых возможностей для верующих, в частности что еще необходимо сделать для развития межконфессионального мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня каждый за круглым столом Дворца Независимости нашел, за что похвалить свою паству, не унижая достоинства коллег по пулу религиозных предводителей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не надо все время опираться на одного человека. Потому что дальше будет сложнее. Человек не вечен. Надо, чтобы мы все вместе работали. А для того, чтобы было нормально, должна быть дисциплина. В церкви железная дисциплина. В любой церкви. У православных, католиков, мусульман железная дисциплина. Там, где она есть и она железная, там и успех определенный. Это не значит, что ходить и шашкой махать. Нет. Если мы выработали какую-то идею и приняли решение, ее надо реализовывать. И должны к этому стремиться все.
Кстати, мы сделали все-таки не только политический выбор. Тем самым мы персонифицировали свой цивилизационный выбор. Когда и хасиды, и в мечетях, и в небольших православных монастырях возносят свои молитвы за Александра. Беларусь – страна традиционного библейского общества. Где в школы идут люди в сане, а не с измененной физиологией.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Со стороны церкви у нас есть, подготовлены священнослужители, которые периодически посещают школы, участвуют и в программе «ШАГ», и в программе субботнего дня, проводят различные мероприятия, посвященные и праздничным датам, например, День матери, День Победы и так далее. Я думаю, в этом направлении нужно еще больше приложить усилий, потому что школ много, священнослужителей сравнительно немного.
Во время межконфессиональной агапы, открытого общения в самом Дворце царила особая атмосфера, а участники встречи обменивались улыбками. Не дипломатичными, а откровенными.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:
Если посмотреть в глубину веков, то более 1030 лет православия на белорусской земле, уже седьмой век католики, мусульмане, иудеи проживают на этой земле. И люди прошли через многие испытания. Мы не однажды слышали о том, что белорусские земли становились ареной политических противостояний, военных столкновений. И наши люди были заложниками всех этих событий, иногда очень кровопролитных, переживали, боролись с врагом вместе.
Вместе, но каждый по дороге к своему храму. Сверху это было похоже на эдемскую картину белорусского мира.
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