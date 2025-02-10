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Лукашенко: белорусская этноконфессиональная модель уникальна и может стать примером для многих

10 февраля 2025 19:43
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Белорусская этноконфессиональная модель уникальна и может стать примером для многих. Особенно для так называемых «цивилизованных» стран. Это констатировал наш Президент на встрече с представителями религиозных конфессий. Во Дворце Независимости 10 февраля говорили не столько о политике, сколько о сохранении традиций, духовных ценностей и создании новых возможностей для верующих, в частности что еще необходимо сделать для развития межконфессионального мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сегодня каждый за круглым столом Дворца Независимости нашел, за что похвалить свою паству, не унижая достоинства коллег по пулу религиозных предводителей.

Лукашенко: белорусская этноконфессиональная модель уникальна и может стать примером для многих-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Не надо все время опираться на одного человека. Потому что дальше будет сложнее. Человек не вечен. Надо, чтобы мы все вместе работали. А для того, чтобы было нормально, должна быть дисциплина. В церкви железная дисциплина. В любой церкви. У православных, католиков, мусульман железная дисциплина. Там, где она есть и она железная, там и успех определенный. Это не значит, что ходить и шашкой махать. Нет. Если мы выработали какую-то идею и приняли решение, ее надо реализовывать. И должны к этому стремиться все. 

Кстати, мы сделали все-таки не только политический выбор. Тем самым мы персонифицировали свой цивилизационный выбор. Когда и хасиды, и в мечетях, и в небольших православных монастырях возносят свои молитвы за Александра. Беларусь – страна традиционного библейского общества. Где в школы идут люди в сане, а не с измененной физиологией.

Лукашенко: белорусская этноконфессиональная модель уникальна и может стать примером для многих-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: 
Со стороны церкви у нас есть, подготовлены священнослужители, которые периодически посещают школы, участвуют и в программе «ШАГ», и в программе субботнего дня, проводят различные мероприятия, посвященные и праздничным датам, например, День матери, День Победы и так далее. Я думаю, в этом направлении нужно еще больше приложить усилий, потому что школ много, священнослужителей сравнительно немного.

Во время межконфессиональной агапы, открытого общения в самом Дворце царила особая атмосфера, а участники встречи обменивались улыбками. Не дипломатичными, а откровенными.

Лукашенко: белорусская этноконфессиональная модель уникальна и может стать примером для многих-6

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси: 
Если посмотреть в глубину веков, то более 1030 лет православия на белорусской земле, уже седьмой век католики, мусульмане, иудеи проживают на этой земле. И люди прошли через многие испытания. Мы не однажды слышали о том, что белорусские земли становились ареной политических противостояний, военных столкновений. И наши люди были заложниками всех этих событий, иногда очень кровопролитных, переживали, боролись с врагом вместе. 

Вместе, но каждый по дороге к своему храму. Сверху это было похоже на эдемскую картину белорусского мира.

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# Религия # Александр Румак # Александр Лукашенко # Вениамин

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