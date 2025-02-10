Лукашенко: белорусская этноконфессиональная модель уникальна и может стать примером для многих

Белорусская этноконфессиональная модель уникальна и может стать примером для многих. Особенно для так называемых «цивилизованных» стран. Это констатировал наш Президент на встрече с представителями религиозных конфессий. Во Дворце Независимости 10 февраля говорили не столько о политике, сколько о сохранении традиций, духовных ценностей и создании новых возможностей для верующих, в частности что еще необходимо сделать для развития межконфессионального мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня каждый за круглым столом Дворца Независимости нашел, за что похвалить свою паству, не унижая достоинства коллег по пулу религиозных предводителей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо все время опираться на одного человека. Потому что дальше будет сложнее. Человек не вечен. Надо, чтобы мы все вместе работали. А для того, чтобы было нормально, должна быть дисциплина. В церкви железная дисциплина. В любой церкви. У православных, католиков, мусульман железная дисциплина. Там, где она есть и она железная, там и успех определенный. Это не значит, что ходить и шашкой махать. Нет. Если мы выработали какую-то идею и приняли решение, ее надо реализовывать. И должны к этому стремиться все. Кстати, мы сделали все-таки не только политический выбор. Тем самым мы персонифицировали свой цивилизационный выбор. Когда и хасиды, и в мечетях, и в небольших православных монастырях возносят свои молитвы за Александра. Беларусь – страна традиционного библейского общества. Где в школы идут люди в сане, а не с измененной физиологией.