150 лет кафедральному собору Воскресения Христова. Узнали, как прошли торжества

В Борисове ведется реконструкция кафедрального собора Воскресения Христова. Храм является памятником архитектуры 19 века. Церковь перенесла войны и революции. А сейчас является местом притяжения православных со всей Беларуси. Местом, куда человек может прийти отдохнуть душой и телом. В 2024 году собору 150 лет. Торжества прошли масштабно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее Екатерина Ковальчук.

История собора богата на события. Храм переживал разруху и военные годы. А уже в XXI веке началось возрождение. Был создан уникальный проект реконструкции, над ним работало много людей. И вот результат. Особая красочность и величественность выделяются среди других сооружений. Обновления продолжаются. Внутри сейчас ведут роспись алтарной части.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

Все эти годы храм оставался духовной опорой для жителей города Борисова и района, ведь этот храм никогда не закрывался. Здесь в годы Великой Отечественной войны люди находили поддержку. Несмотря на реставрацию, духовная жизнь здесь не останавливается. При соборе создано молодежное братство, волонтерское движение, воскресная школа. Проводят различные мероприятия просветительского и миссионерского характера.

В 2024 году кафедральный собор Воскресения Христова отмечает 150-летие. К празднику здесь основательно подготовились. И торжественно встретили гостей. Здесь состоялась Божественная литургия, которую возглавил Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Присоединились белорусские архиереи. В молитве разделили радость этого особого и светлого праздника.