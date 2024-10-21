150 лет кафедральному собору Воскресения Христова. Узнали, как прошли торжества
В Борисове ведется реконструкция кафедрального собора Воскресения Христова. Храм является памятником архитектуры 19 века. Церковь перенесла войны и революции. А сейчас является местом притяжения православных со всей Беларуси. Местом, куда человек может прийти отдохнуть душой и телом. В 2024 году собору 150 лет. Торжества прошли масштабно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Подробнее Екатерина Ковальчук.
История собора богата на события. Храм переживал разруху и военные годы. А уже в XXI веке началось возрождение. Был создан уникальный проект реконструкции, над ним работало много людей. И вот результат. Особая красочность и величественность выделяются среди других сооружений. Обновления продолжаются. Внутри сейчас ведут роспись алтарной части.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:
Все эти годы храм оставался духовной опорой для жителей города Борисова и района, ведь этот храм никогда не закрывался. Здесь в годы Великой Отечественной войны люди находили поддержку.
Несмотря на реставрацию, духовная жизнь здесь не останавливается. При соборе создано молодежное братство, волонтерское движение, воскресная школа. Проводят различные мероприятия просветительского и миссионерского характера.
В 2024 году кафедральный собор Воскресения Христова отмечает 150-летие. К празднику здесь основательно подготовились. И торжественно встретили гостей. Здесь состоялась Божественная литургия, которую возглавил Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Присоединились белорусские архиереи. В молитве разделили радость этого особого и светлого праздника.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
За прошедшие годы по линии духовной, нравственной велась определенная работа. Я думаю, что эти результаты видны, но и дальше работа должна продолжаться. Мы видим, что город хорошеет и украшается. Конечно, духовная составляющая, которая определяет красоту общества и души человека.
В соборе ежедневно проходит богослужение – утром и вечером. А в праздничные дни здесь особенно многолюдно. Двери кафедрального собора открыты для каждого. Приезжают люди из разных городов Беларуси и России. Чтобы поделиться своими радостями и горестями, а также прикоснуться к святыням.
Подробности в видео.