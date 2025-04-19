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В планах у Запада согласование предложения по прекращению огня в Украине

19 апреля 2025 10:16
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Странами Запада запланировано на ближайшее время согласование параметров договора по прекращению огня на территории Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

В планах у Запада согласование предложения по прекращению огня в Украине-1

Фото: Pinterest

Уже в течение ближайшей недели в Лондоне может быть вынесено решение касательно соглашения о полном и всеобъемлющем прекращении огня в Украине, приводит издание слова одного из американских чиновников. Далее, как указывается в публикации, документ будет обсуждаться с Москвой, в ходе чего российскую сторону уведомят о том, что предложенные условия являются окончательными.

# Международная политика

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