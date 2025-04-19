В планах у Запада согласование предложения по прекращению огня в Украине

Странами Запада запланировано на ближайшее время согласование параметров договора по прекращению огня на территории Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.
Странами Запада запланировано на ближайшее время согласование параметров договора по прекращению огня на территории Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.
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Уже в течение ближайшей недели в Лондоне может быть вынесено решение касательно соглашения о полном и всеобъемлющем прекращении огня в Украине, приводит издание слова одного из американских чиновников. Далее, как указывается в публикации, документ будет обсуждаться с Москвой, в ходе чего российскую сторону уведомят о том, что предложенные условия являются окончательными.