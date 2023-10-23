Самый страшный день в Минске! О чём рассказала живая свидетельница расстрела?
Новости Беларуси. Незаживающая рана в душе каждого белоруса. 80 лет назад нацисты полностью уничтожили всех жителей Минского гетто. За несколько дней были зверски убиты более 20 тысяч евреев. Память жертв 23 октября почтили в мемориальном комплексе «Яма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там собрались свидетели тех страшных событий, руководство города и представители еврейской общественности.
В символичном месте побывала и наш корреспондент Екатерина Капылович.
Екатерина Капылович, корреспондент:
Место великой скорби и вечной памяти. Осенью 43-го обычный песчаный карьер стал Ямой с большой буквы. 80 лет назад холодным осенним днем нацисты полностью уничтожили всех жителей Минского гетто. Сегодня даже погода оплакивает те ужасные события.
Фрида Рейзман попала в Минское гетто, когда ей было 6. О тех жутких годах помнит не все. Тогда, много лет назад, она видела такое, что сегодня не хочется даже вспоминать. Самая бесчеловечная пытка – запахом, когда весь лагерь умирает от голода, а над гетто витает аромат свежеиспеченного хлеба. А еще теснота, антисанитария и постоянный страх смерти.
Фрида Рейзман, узница Минского гетто:
Когда я поняла каким-то чувством, что не меня будут расстреливать, я пришла в себя и стала видеть, что тут делается. Вот у этой стены поставили девушек. Что у них на бирках было написано, я не знаю, я не училась до войны. Но когда их расстреливали, была вот такая дождливая погода, кровь – вниз на Шевченко.
Гетто организовали в Минске в самом начале войны. Казалось бы, обширная местность, 40 улиц и переулков. На самом деле всего несколько километров, обнесенных забором. На каждого взрослого всего полтора квадратных метра. Чрез эту территорию смерти прошли более 120 тысяч евреев. И почти все остались там навсегда.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Сегодня мы пришли на это скорбное место для того, чтобы сказать своим потомкам, что такого не должно повториться. У нас проживают люди более 150 национальностей, люди относятся к 25 конфессиям и религиозным объединениям. И все люди живут в мире и согласии.
Этот овраг стал последним пристанищем для жителей еврейского гетто, которых безжалостно расстреляли немецкие захватчики. Немым возгласом памяти тех ужасных событий стал мемориал «Яма». Скромный обелиск – первый и долгое время единственный памятник жертвам холокоста на территории СССР. В 2000 году памятное место дополнила без слов понятная композиция. 27 обреченных мучеников идут в свой последний путь. На дно ямы.
80 лет назад нацисты уничтожили всех узников Минского гетто. Читайте здесь.
На иврите слово «холокост» звучит как «шоа», это значит «катастрофа». Нечеловеческая катастрофа вселенских масштабов. Во всем мире уничтожено 6 миллионов евреев. Из них 800 тысяч – население Беларуси. К сожалению, не все жертвы холокоста до сих пор известны. Но благодаря расследованию новых фактов преступлений нацистов в печальной книге памяти появляется все больше имен.