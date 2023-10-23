Самый страшный день в Минске! О чём рассказала живая свидетельница расстрела?

Новости Беларуси. Незаживающая рана в душе каждого белоруса. 80 лет назад нацисты полностью уничтожили всех жителей Минского гетто. За несколько дней были зверски убиты более 20 тысяч евреев. Память жертв 23 октября почтили в мемориальном комплексе «Яма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там собрались свидетели тех страшных событий, руководство города и представители еврейской общественности. В символичном месте побывала и наш корреспондент Екатерина Капылович.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Место великой скорби и вечной памяти. Осенью 43-го обычный песчаный карьер стал Ямой с большой буквы. 80 лет назад холодным осенним днем нацисты полностью уничтожили всех жителей Минского гетто. Сегодня даже погода оплакивает те ужасные события.

Фрида Рейзман попала в Минское гетто, когда ей было 6. О тех жутких годах помнит не все. Тогда, много лет назад, она видела такое, что сегодня не хочется даже вспоминать. Самая бесчеловечная пытка – запахом, когда весь лагерь умирает от голода, а над гетто витает аромат свежеиспеченного хлеба. А еще теснота, антисанитария и постоянный страх смерти.

Фрида Рейзман, узница Минского гетто:

Когда я поняла каким-то чувством, что не меня будут расстреливать, я пришла в себя и стала видеть, что тут делается. Вот у этой стены поставили девушек. Что у них на бирках было написано, я не знаю, я не училась до войны. Но когда их расстреливали, была вот такая дождливая погода, кровь – вниз на Шевченко. Гетто организовали в Минске в самом начале войны. Казалось бы, обширная местность, 40 улиц и переулков. На самом деле всего несколько километров, обнесенных забором. На каждого взрослого всего полтора квадратных метра. Чрез эту территорию смерти прошли более 120 тысяч евреев. И почти все остались там навсегда.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Сегодня мы пришли на это скорбное место для того, чтобы сказать своим потомкам, что такого не должно повториться. У нас проживают люди более 150 национальностей, люди относятся к 25 конфессиям и религиозным объединениям. И все люди живут в мире и согласии.