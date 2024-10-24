В Мингорисполкоме рассмотрели вопрос об этноконфессиональной ситуации в столице. О чём шла речь?

Вопрос об этноконфессиональной ситуации в Минске рассмотрели на заседании Мингорисполкома. Речь шла о возведении культовых объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вопрос об этноконфессиональной ситуации в Минске рассмотрели на заседании Мингорисполкома. Речь шла о возведении культовых объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Их в столице строится 27, преимущественно на территории Московского, Ленинского и Фрунзенского районов. Город заинтересован в скорейшем завершении работ, чтобы верующие могли приходить в храмы. Обсудили и вопросы перерегистрации религиозных организаций. Это плановая процедура. Также была затронута тема духовно-нравственного воспитания молодежи, в частности роль традиционных для нашего общества ценностей.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:
Именно религиозные организации могут оказать духовную помощь людям, особенно одиноким людям. Наше государство обеспечивает высокий уровень социальной поддержки, то есть выплаты пенсий, пособий, а вот для того, чтобы человек не оказывался одиноким, здесь очень важна помощь религиозных организаций.
В столице действуют религиозные организации 22 конфессий. Также в городе расположено 81 культовое здание. Из которых 8 являются историко-культурной ценностью.