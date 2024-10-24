В Мингорисполкоме рассмотрели вопрос об этноконфессиональной ситуации в столице. О чём шла речь?

Вопрос об этноконфессиональной ситуации в Минске рассмотрели на заседании Мингорисполкома. Речь шла о возведении культовых объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Их в столице строится 27, преимущественно на территории Московского, Ленинского и Фрунзенского районов. Город заинтересован в скорейшем завершении работ, чтобы верующие могли приходить в храмы. Обсудили и вопросы перерегистрации религиозных организаций. Это плановая процедура. Также была затронута тема духовно-нравственного воспитания молодежи, в частности роль традиционных для нашего общества ценностей.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

Именно религиозные организации могут оказать духовную помощь людям, особенно одиноким людям. Наше государство обеспечивает высокий уровень социальной поддержки, то есть выплаты пенсий, пособий, а вот для того, чтобы человек не оказывался одиноким, здесь очень важна помощь религиозных организаций.