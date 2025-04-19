Трамп: США могут выйти из переговоров по урегулированию конфликта в Украине

США могут выйти из переговоров по урегулированию конфликта в Украине. Громкое заявление сделал глава Белого дома. По его словам, это произойдет, если одна из сторон по каким-то причинам будет усложнять этот процесс, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, Дональд Трамп отказался назвать конкретное количество дней, через которое Соединенные Штаты прекратят попытки договориться о перемирии, но произойдет это очень быстро. Вместе с тем американский лидер выразил надежду, что Вашингтону не придется этого делать. Президент США по-прежнему уверен, что у него есть хорошие шансы на то, чтобы остановить конфликт. При этом глава Белого дома избежал прямых заявлений о перспективах военной помощи Киеву, подчеркнув, что намерен все урегулировать мирным путем.