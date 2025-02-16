Первый шаг навстречу Богу. Рассказываем о святых местах для верующих разных конфессий

В Беларуси сильны духовные скрепы, а все конфессии живут в мире и согласии. Но, как отметил Президент, в наши дни это удивительно для многих, в том числе так называемых цивилизованных, стран, где иногда ситуация абсолютно иная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Есть государства, где религию используют как оружие, что приводит к серьезным последствиям. За примерами далеко ходить не надо. Видим, что происходит в Украине. Потому для Беларуси сегодня как никогда важно сохранить мир и согласие, и это находит отклик у представителей всех 25 конфессий, которые действуют в нашей стране. Лукашенко: сосуществование в Беларуси христианства, ислама, иудаизма и других религий сплотило и закалило нас. Подробнее. На этой встрече много говорили о духовных ценностях, о нашем общем доме и как его сохранить, о межрелигиозном развитии. Глава государства предложил создать в Беларуси духовные центры притяжения для верующих, какой бы религии они ни придерживались. Например, для православных такой объединяющей святыней мог бы стать Жировичский монастырь, но государство готово помочь всем, кто разделяет наши истинные ценности и взгляды.

Женский Свято-Елисаветинский монастырь – крупнейшая православная обитель в Беларуси и единственная в столице. Вот уже четверть века это святыня является центром духовного притяжения, просвещения и служения. Сегодня религиозный комплекс – это 13 храмов и часовен, школа, детский сад, дом паломников и монастырская лавка. Целый город в городе со своими традициями и укладом. Но главное, открытыми дверьми для каждого, кто ищет исцеление, утешение или духовного роста.

Алеся Иванова, корреспондент:

Несколько лет назад при Свято-Елисаветинском монастыре был создан культурно-просветительский центр «Ковчег». Здесь дети и взрослые развивают свои творческие способности, а также находят единомышленников. Основной посыл культурного пространства заложен в самом названии. «Ковчег» призван спасти душу каждого через красоту, искусство и созидание.

Школа музыки, вокальная, театральная, художественная студия, еще класс хореографии, киноклуб, арт-галереи, читальный и ретроуголок и даже собственное кафе. Все это в распоряжении гостей духовно-просветительского центра. Сегодня «Ковчег» посещает чуть больше полусотни человек, в том числе с ограниченными возможностями, и каждый находит себе занятие по душе.

Монахиня Алексия, руководитель духовно-просветительского центра «Ковчег»:

Мы занимаемся просветительскими уроками, и наши педагоги отличаются от мирских педагогов тем, что все-таки это люди воцерковленные, которые сами по себе живут жизнью благочестивой. И стараются, конечно, такой жизни научить и детей, и взрослых.

Сегодня в Беларуси мирно живут и трудятся представители 25 религиозных направлений. При этом никто не чувствует себя забытым. Этому способствует, в том числе законодательство. Отношение ко всем одинаковое, без привилегий одних перед другими. Президент и сам придерживается подобного принципа: разговор на равных и атмосфера взаимного уважения. Именно так охарактеризовали встречу у главы государства ее участники.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

На этой встрече были представлены как традиционные конфессии, так и представители крупнейших евангелических церквей в нашей стране. Религиозные конфессии не остаются в стороне от решения актуальных социальных проблем. Это и оказание духовной поддержки людям пожилым, одиноким, людям с инвалидностью, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

Показательны и предложения Александра Лукашенко представителям конфессии подумать о создании духовных центров. У православия, которое развивается в Беларуси уже больше тысячи лет, такие есть. Мужской монастырь в Жировичах, женский в Полоцке.

А вот у католиков таким духовным центром может стать костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе. Стремление обратиться к Богу в этом святом месте сплотило чуть ли не каждого жителя небольшого агрогородка. В конце XVI века здесь наблюдали неземное явление Девы Марии, а сегодня в храме располагается Национальный санктуарий Матери Божией. Поклониться одному из самых почитаемых католиками образу Богородицы ежегодно приезжают тысячи паломников со всего мира.

Ксендз Дмитрий Дубовик, настоятель будславского костела Вознесения Пресвятой Девы Марии:

Штогод мы на «Будслаўскі фэст» сустракаем вялікую колькасць пілігрымаў. Звычайна можна параўнаць гэтую колькасць з насельніцтвам нашага Мядзельскага раёна, каля 20 тысяч вернікаў.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что будславская святыня пережила второе рождение. В мае 2021-го из-за пожара костел лишился кровли. Практически все ценные вещи, в том числе чудотворную икону, спасти удалось. Католический храм закрыли, ходить сюда было небезопасно. Благодаря пожертвованиям за короткий срок на ремонтные работы удалось собрать 1,5 миллиона рублей. Больше года святыню восстанавливали. Тем не менее, по словам специалистов, полная реставрация после пожара займет не меньше 10 лет. Причем работы будут не только над частями, пострадавшими от огня.

Николай Антипчук, заместитель директора – главный инженер предприятия по выполнению инженерных изысканий:

По истечении времени пошли какие-то трещины, пошли какие-то неравномерные осадки. Поэтому без геологических исследований устранить эти недостатки невозможно. Наша главная цель – получить информацию по грунтам, чтобы можно было принять в дальнейшем решение по сохранению этого здания.