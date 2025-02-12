Формула мира Беларуси! В стране создадут центры притяжения для всех конфессий

Глава государства предложил подумать о создании центров притяжения для верующих. Это должны быть просторные и доступные для каждого белоруса святыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент заверил, что государство подставит плечо всем конфессиям точно так же, как и православной церкви. Так, в этом году завершат реконструкцию Жировичского монастыря. Храмовый комплекс по праву может считаться одним из центров православия. А у католиков, например, таким местом может стать Будславский костел Вознесения Пресвятой Девы Марии. Святыня входит в тройку малых базилик, расположенных в нашей стране. Этот титул в середине 90-х костелу присвоил Папа Римский. Когда вера творит чудеса – материал Алеси Ивановой.

Сегодня в Беларуси дружно соседствуют 25 религиозных конфессий. Этому способствует и законодательство: отношение ко всем одинаковое, без привилегий одних перед другими. Президент и сам придерживается подобного принципа. Разговор на равных и семейная обстановка – именно так охарактеризовали встречу у главы государства ее участники.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

На этой встрече были представлены как традиционные конфессии, так и представители крупнейших евангелических церквей в нашей стране. Религиозные конфессии не остаются в стороне от решения актуальных социальных проблем. Это и оказание духовной поддержки людям пожилым, одиноким, людям с инвалидностью, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Религиозные конфессии вместе с представителями государственных организаций, здравоохранения, социального обслуживания решают эти вопросы. Показательно и предложение Александра Лукашенко представителям конфессий подумать о создании духовных центров. У православия, которое развивается в Беларуси уже больше тысячи лет, такие есть: мужской монастырь в Жировичах, женский – в Полоцке. По сей день они это место притяжения не только для белорусов, но и гостей из-за рубежа. В свою очередь государство при реализации подобных центров, как пообещал Президент, в стороне не останется. Вместе с тем будущие духовные центры должны стать местом подготовки собственных кадров, тех, кто несет духовное просвещение внутри страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы мы своих обучали, чтобы у нас были свои кадры священнослужителей. Патриотов, которые любят свою страну и защищают. Не важно, мусульмане, иудеи, православные, католики, баптисты и так далее. Они должны быть отсюда. Корни их должны быть здесь. Подробности. Проблема с кадрами вытекает из советского прошлого, когда духовные школы активно закрывали. Сегодня идет противоположная работа. Так, усилиями Минского облисполкома была восстановлена Воложинская иешива, крупнейший мировой центр еврейского образования XIX века. Здесь обучались выдающиеся мыслители, поэты и ученые. Сейчас в стенах отреставрированного здания хранится настоящая кладезь культурного и образовательного наследия. По мнению главного раввина Григория Абрамовича, Воложинская иешива могла бы стать центром иудаизма в Беларуси.