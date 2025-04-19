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Госдеп: США не собираются годами вести обсуждения по конфликту в Украине

19 апреля 2025 10:49
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По словам представителя Государственного департамента США Тэмми Брюса, в Евросоюзе должны осознать, что Вашингтон не станет в течение длительного времени вести обсуждения по Украине ради самих обсуждений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Госдеп: США не собираются годами вести обсуждения по конфликту в Украине-1

Фото: Pinterest

Брюс подчеркнул, что Вашингтон не планирует проведение встреч по поводу встреч и прикладывание усилий «ради усилий», если «есть завершающая фаза войны» – прекращение огня.

Издание располагает сведениями, что ранее госсекретарем США Марко Рубио в ходе встречи по Украине в Париже был сделан акцент на том, что терпение американского лидера начинает заканчиваться.

# Международная политика # Дональд Трамп

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