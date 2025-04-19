Госдеп: США не собираются годами вести обсуждения по конфликту в Украине

По словам представителя Государственного департамента США Тэмми Брюса, в Евросоюзе должны осознать, что Вашингтон не станет в течение длительного времени вести обсуждения по Украине ради самих обсуждений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Брюс подчеркнул, что Вашингтон не планирует проведение встреч по поводу встреч и прикладывание усилий «ради усилий», если «есть завершающая фаза войны» – прекращение огня.

Издание располагает сведениями, что ранее госсекретарем США Марко Рубио в ходе встречи по Украине в Париже был сделан акцент на том, что терпение американского лидера начинает заканчиваться.