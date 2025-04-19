Ветераны войны в Афганистане приняли участие в работах по благоустройству Минска

В Беларуси продолжается сезон субботников. 19 апреля к работам по благоустройству присоединились ветераны войны в Афганистане. Они заложили аллею в честь 80-летия Великой Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сквере «Старостинская слобода» были высажены липы. К мероприятию также присоединились активисты молодежных общественных организаций, суворовцы и кадеты. Отметим, воины-интернационалисты традиционно принимают участие в весенних субботниках. На их счету уже семь высаженных аллей и целый парк в Минске.

Егор Лебедевский, второй секретарь Центрального районного комитета БРСМ Минска:

Сегодня с нами пришли около 20 активистов, в основном представители школ, потому что для них это очень важно. В том смысле, что для них важно помнить подвиг наших предков, далеких таких, как участников Великой Отечественной, и таких более ближайших, как воины-интернационалисты. И это те ребята, те солдаты, которые сражались за интересы нашего общего государства.

Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

Приходит «Белая Русь» в БРСМ – все, с кем мы дружим, дети очень много приводят с собой. Мы хотим сделать так, чтобы молодежь знала о той войне, и чтобы делать все для того, чтобы этой войны больше не было. Мы занимаемся с патриотическим классом, проводим соревнования различные. Все это идет и в пользу детям, и мы с большой охотой с ними занимаемся.

Свою лепту в благоустройство столицы вносят все минчане. Так, на одной из придомовых территорий Центрального района сотрудники ЖКХ вместе с горожанами и школьниками навели порядок. Здесь же можно было обзавестись надежным четвероногим другом. Животные из приюта смогли попасть в «добрые руки».

Полина Корнилович, учащаяся средней школы № 35 Минска:

Мы пришли с мамой на субботник. Мы здесь убрались и нашли нового друга. Это как друг нам всю жизнь, и это вот очень хорошо. Ведь он будет с собой расти. Это будет как член твоей семьи. Это как братик и сестренка.