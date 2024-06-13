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В Минске подвели итоги XIV Республиканского фестиваля национальных культур

13 июня 2024 12:25
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Беларусь многоликая и гостеприимная. Это в очередной раз доказал фестиваль национальных культур, который несколько дней назад завершился в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске подвели итоги XIV Республиканского фестиваля национальных культур-1

Показали себя и уникальную культуру своих стран свыше тысячи участников – представители 33 национальностей, проживающих в Беларуси: азербайджанцы, армяне, русские, украинцы, китайцы, поляки, литовцы и другие народы. Все три дня они знакомили гостей со своими уникальными традициями, удивляли костюмами, яркими выступлениями, делились старинными рецептами блюд и тонкостями ремесла. Этот масштабный форум – межкультурный диалог, который является своеобразной основой мира и согласия на нашей земле.

В Минске подвели итоги XIV Республиканского фестиваля национальных культур-4

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Все представители национальностей, которые проживают в Республике Беларусь, едины в том, чтобы, внося каждый свой вклад, мы сохраняли мир и согласие на нашей земле. Это одно из завоеваний независимой Беларуси. Об этом не однажды говорил наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко, что мы смогли сберечь на нашей земле мир и согласие. У нас нет распрей, никаких разногласий между людьми. И поэтому это осознает каждый живущий на нашей земле человек.

В Минске подвели итоги XIV Республиканского фестиваля национальных культур-7

Ольга Якобсон, директор Республиканского центра национальных культур:
Фестиваль удался. Эмоции переполняют всех. Фестиваль очень красивый и масштабный. И отрадно, что такого фестиваля нет на постсоветском пространстве. Он единственный. И он у нас. И это очень радует.

XIV Республиканский фестиваль национальных культур уже стал историей, а организаторы с энтузиазмом приступили к подготовке следующего форума.

# Фестиваль # общество # Александр Румак

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