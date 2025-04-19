Православные верующие завершают последние приготовления к празднику Пасхи

Великая суббота – последний день перед Пасхой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это время молитвы, тишины и ожидания. 20 апреля прозвучит долгожданное «Христос Воскресе!».

Сегодня верующие завершают последние приготовления к великому празднику и приносят пасхальные корзины для освящения. В них – куличи, соль, хлеб, яйца, мясные изделия. Многолюдно сейчас у храма-памятника Всех Святых в Минске. Верующие идут сюда не только для благословения трапезы, но и для молитвы, наполняя сердца радостью ожидания Светлой Пасхи Христовой.

Ирина Столяр: Праздник этот светлый в душе, поэтому хочется и нарядиться, хочется красиво выглядеть. Собираемся с внуками, с дочкой. Праздник в том, чтобы дарить, как говорится, тепло другим людям.

Николай Комарчук, магистр богословия и руководитель молодежного движения Всехсвятского прихода Минска: Освящение проходит у нас, начиная с субботы с 11 часов до 11 вечера. Потом мы переходим, освящаем после ночного богослужения и на рассвете до вечера воскресного дня, когда идут к нам люди. Конечно же, это светлый праздник для нашей церкви, он имеет большой смысл и великое догматическое значение. Это праздников праздник и торжество из торжеств.

Вечером в Великую субботу пройдут главные пасхальные богослужения. Православный Свято-Духов кафедральный собор и католический Архикафедральный собор имени Святой Девы Марии в Минске находятся совсем рядом. В 2025 году пасхальный колокольный звон будет звучать и там, и там одновременно. Воскресение Христово в один день сегодня отмечают все христиане. Беларусь издавна считается многоконфессиональным и многонациональным государством, где традиции различных народов почитаются и уважаются. В условиях глобализации такое разнообразие становится ценнейшим преимуществом, позволяющим сохранять культурное наследие и строить будущее на основах взаимопонимания и уважения.

Лукашенко: все конфессии в Беларуси живут в мире. Это удивительно даже для так называемых цивилизованных стран.

Межконфессиональный мир и согласие способствуют поступательному развитию Беларуси. Это единение служит надежной гарантией сохранения уникальной идентичности и в то же время способствует сплоченности нашего общества.