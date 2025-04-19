В Иерусалиме готовятся к чуду схождения Благодатного огня

Внимание всего мира приковано к Иерусалиму, где должна начаться церемония схождения Благодатного огня. В районе Старого города введен особый режим безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многочисленные силы полиции и охранников развернуты с раннего утра в историческом центре Иерусалима для обеспечения общественного порядка и сопровождения христианских процессий и паломников. Схождение Благодатного огня обычно происходит в Кувуклии – часовне, расположенной в храме Гроба Господня, на том месте, где, по преданию, прошли распятие, погребение и воскресение Иисуса Христа. Частичку святого пламени 20 апреля доставят и в Минск. В Свято-Духовом кафедральном соборе его прибытие ждут к началу божественной литургии.