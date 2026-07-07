Новости по тегу #Александр Раковщик

Сделали первые зоны отдыха к празднику города в 2021 году. Потом решением города утвердили план, что делаем две зоны отдыха в год.
Уже высадили более 10 тысяч деревьев и 64 тысяч кустарников, а свыше 108 тысяч минчан помогли навести порядок на субботниках.
В порядок приведут промышленные зоны, парки, лесные массивы и дворовые территории, значительная часть площадей уже закреплена за предприятиями и организациями.
«В основном это зеленые зоны в каждом районе», – сохраняет интригу Александра Раковщик, ведь новые зоны отдыха – это сюрприз ко Дню города.
Параллельно ведутся работы по ремонту улично-дорожной сети и внутридворовых проездов. Активно в городе идет и озеленение.
Среди них: депутаты, представители трудовых коллективов, общественных объединений, молодежь, а также неравнодушные минчане.
В Минске прошел мониторинг санитарного состояния городских территорий. Внимание в первую очередь уделили темпам уборки опавшей листвы и порядку на площадках, прилегающих к объектам торговли и улично-дорожной сети.
Участие в них приняли трудовые коллективы, представители общественных объединений, молодежь. Внести свой вклад в создание комфортной городской среды смог каждый.
Обновили свыше 400 тысяч квадратных метров кровли, 4 тысяч балконов. Продолжается ремонт теплосетей.
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