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Новости по тегу #Александр Раковщик

82 площадки – как создавали зоны отдыха в Минске, рассказал эксперт
07 июля 2026 06:36

82 площадки – как создавали зоны отдыха в Минске, рассказал эксперт

Минск расцветает! Летом город украсят 10 млн цветов
13 мая 2026 05:52

Минск расцветает! Летом город украсят 10 млн цветов

Весенний комплекс работ по благоустройству и очистке городских территорий стартовал в Минске
09 марта 2026 11:04

Весенний комплекс работ по благоустройству и очистке городских территорий стартовал в Минске

Девять новых зон отдыха появится в Минске ко Дню города
31 июля 2025 08:29

Девять новых зон отдыха появится в Минске ко Дню города

С начала 2025-го в Минске благоустроили почти 400 дворовых территорий
18 июня 2025 18:44

С начала 2025-го в Минске благоустроили почти 400 дворовых территорий

Более 21 тысячи человек приняли участие в субботниках в Минске
31 марта 2025 18:54

Более 21 тысячи человек приняли участие в субботниках в Минске

В Минске выявлены нарушения на объектах строительства и капитального ремонта
02 декабря 2024 18:04

В Минске выявлены нарушения на объектах строительства и капитального ремонта

В Минске завершается сезон осенних субботников
28 октября 2024 19:38

В Минске завершается сезон осенних субботников

В Минске 54 млн рублей пошло на ремонт жилфонда в рамках программы обновления
23 сентября 2024 18:00

В Минске 54 млн рублей пошло на ремонт жилфонда в рамках программы обновления

Общегородской субботник пройдёт в Минске 28 октября
25 октября 2023 13:57

Общегородской субботник пройдёт в Минске 28 октября

15 районов Минской области объявили о начале отопительного сезона
09 октября 2023 13:46

15 районов Минской области объявили о начале отопительного сезона

Проверяйте батареи – в Минске начали включать отопление
09 октября 2023 13:39

Проверяйте батареи – в Минске начали включать отопление