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Проверяйте батареи – в Минске начали включать отопление

09 октября 2023 13:39
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Новости Беларуси. В Минске начали включать отопление в жилых домах, общежитиях, учреждениях образования, театрах и банях. Такое решение приняли в Мингориполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проверяйте батареи – в Минске начали включать отопление-1

Однако жителей столицы предупреждают: в квартиры и дома тепло придет не одномоментно. Обычно процесс подключения жилфонда к системе занимает от 3 до 5 дней. Напомним, в конце минувшей недели батареи уже начали греть в социальных объектах. Это школы, детские сады и больницы.

Проверяйте батареи – в Минске начали включать отопление-4

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Всего за три дня мы должны запустить отопление и согласно нормативным документам в течение 10 дней развоздушить все системы отопления.

Начало отопительного сезона зависит от погоды. В предыдущие годы тепло в дома минчан начинало поступать еще в первый месяц осени. Однако нынешний сентябрь побил немало температурных рекордов. И стал самым теплым за последние 78 лет.

# Отопительный сезон # общество # Александр Раковщик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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