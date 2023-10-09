Проверяйте батареи – в Минске начали включать отопление

Новости Беларуси. В Минске начали включать отопление в жилых домах, общежитиях, учреждениях образования, театрах и банях. Такое решение приняли в Мингориполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Однако жителей столицы предупреждают: в квартиры и дома тепло придет не одномоментно. Обычно процесс подключения жилфонда к системе занимает от 3 до 5 дней. Напомним, в конце минувшей недели батареи уже начали греть в социальных объектах. Это школы, детские сады и больницы.

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Всего за три дня мы должны запустить отопление и согласно нормативным документам в течение 10 дней развоздушить все системы отопления.

Начало отопительного сезона зависит от погоды. В предыдущие годы тепло в дома минчан начинало поступать еще в первый месяц осени. Однако нынешний сентябрь побил немало температурных рекордов. И стал самым теплым за последние 78 лет.