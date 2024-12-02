В Минске выявлены нарушения на объектах строительства и капитального ремонта

Порядок в Минске должен быть наведен до включения праздничной иллюминации. Которое запланировано на 10 декабря. Такое поручение столичным службам дало руководство города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошел мониторинг санитарного состояния городских территорий. Внимание в первую очередь уделили темпам уборки опавшей листвы и порядку на площадках, прилегающих к объектам торговли и улично-дорожной сети. Были выявлены нарушения на объектах строительства и капитального ремонта. Есть замечания к порядку на территориях промышленных зон и предприятий. Также проведен выборочный мониторинг городских дворов.

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

387 дворовых территорий, из них выявлены недостатки на 65. Будут продолжаться проверки. Все субъекты хозяйственные должны приводить порядок на своих прилегающих территориях.

Итоги объездов переданы в администрации районов для последующего устранения недочетов. Мониторинг состояния городских территорий будет продолжен.