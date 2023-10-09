15 районов Минской области объявили о начале отопительного сезона

Новости Беларуси. В домах белорусов с этого дня начнет теплеть. В Мингорисполкоме приняли решение о включении отопления. Речь о жилищном фонде, общежитиях, общегородских банях, учреждениях образования, театрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процесс займет от трех до пяти дней. В социальных объектах, школах, детских садах, больницах, батареи уже стали горячими. В объекты первой категории тепло начали подавать еще 6 октября. Теперь специалисты займутся жилыми домами.

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Начинаем включать отопление в жилом фонде и общежитиях. Всего за три дня мы должны запустить отопление и, согласно нормативным документам, в течение 10 дней развоздушить все системы отопления. Думаю, все пройдет в штатном режиме, если будут какие-то неполадки или в квартирах не будет отопление, обращаться в 115.