Песков: Путин и Макрон попытаются понять друг друга

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков считает, что переговоры лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона должны быть направлены на взаимное понимание позиций, а не на взаимные упреки. Об этом пишет РИА Новости.

Песков отметил, что российский президент всегда готов подробно и доходчиво объяснить свою точку зрения.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Европе было бы целесообразно возобновить диалог с Россией в ближайшие недели.

«Это должен быть диалог с тем, чтобы попытаться понять позиции друг друга. Путин всегда готов объяснять свои позиции, объяснять своим собеседникам детально, искренне и последовательно», – сказал он.

Фото: kremlin.ru