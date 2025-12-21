Глава Национальной разведки США Тулси Габбард выступила с опровержением заявлений о том, что спецслужбы США верят в стремление России завоевать Европу. Об этом пишет РИА Новости.

Она заявила, что эти заявления являются ложью и попыткой сорвать усилия администрации США по достижению мира в Украине. Габбард отметила, что подобные тезисы распространены с целью дискредитации мирных инициатив.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страна не планирует воевать с Европой, но готова дать ответ в случае угрозы.

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