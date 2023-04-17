22 апреля в Минске пройдёт республиканский субботник. Кто может принять участие в трудовом марафоне?

Новости Беларуси. 22 апреля в Минске, как и по всей стране, пройдет республиканский субботник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Присоединиться к трудовому марафону сможет каждый.

Минчане будут работать на закрепленных администрациями районов территориях. Представители общественных организаций, трудовые коллективы и молодежь займутся благоустройством дворов, парков, скверов, мемориальных комплексов и памятников. Каждому предоставят инвентарь. Все денежные средства, заработанные на субботнике, перечислят в городской бюджет. Республиканский трудовой марафон – это финальная точка акции по благоустройству. В рамках которого в столице уже посажено свыше 40 тысяч зеленых насаждений.

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

С 15 марта по распоряжению председателя Мингорсиполкома начался месячник по уборке и благоустройству Минска после зимы. Уже приняло участие более 190 тысяч жителей города. Высажено более десяти тысяч деревьев, 32-х тысяч кустарников. Еще предстоит за эту неделю закончить высадку кустарников и деревьев. Вывезено более 15 тысяч кубов мусора. Убрано вообще, по нашей оценке, 73 % территории.