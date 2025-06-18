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С начала 2025-го в Минске благоустроили почти 400 дворовых территорий

18 июня 2025 18:44
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С начала 2025 года в Минске благоустроили почти 400 дворовых территорий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Более 100 – комплексно.

С начала 2025-го в Минске благоустроили почти 400 дворовых территорий-2

Параллельно ведутся работы по ремонту улично-дорожной сети и внутридворовых проездов. Активно в городе идет и озеленение. Весной высадили 160 тысяч кустарников и 35 тысяч деревьев – это более 70 % от плана. Работают озеленители и над цветочным оформлением.

С начала 2025-го в Минске благоустроили почти 400 дворовых территорий-4

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
С каждым годом увеличивается количество многолетних цветов. Высажены цветы в ближайшие недели на всех улицах, на каркасных ограждениях посреди улиц.

Также идет активная борьба с борщевиком. В столице этим опасным растением занято 14 гектаров. Ведутся мероприятия по обработке территорий гербицидами.

# Год благоустройства # Александр Раковщик

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