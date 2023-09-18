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В Минске стартует месячник по благоустройству. Планируют посадить 50 тысяч деревьев!

18 сентября 2023 06:19
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Новости Беларуси. В Минске 18 сентября стартует месячник по благоустройству, уборке и озеленению. Городские власти призывают жителей принять участие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске стартует месячник по благоустройству. Планируют посадить 50 тысяч деревьев!-1

Планируется привести в порядок дороги, восстановить благоустройство в местах проведения земляных работ. На месячник приглашают трудовые коллективы, учащихся, членов общественных объединений. Администрации районов готовы обеспечить инвентарем и техникой.

В Минске стартует месячник по благоустройству. Планируют посадить 50 тысяч деревьев!-4

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
В ходе проведения мероприятий будут убраны территории промышленных предприятий, строек, улично-дорожной сети, территории, прилегающие к МКАД, торговым центрам, наведены порядки на чердаках и подвалах. Также закрыты будут эти помещения.

В Минске стартует месячник по благоустройству. Планируют посадить 50 тысяч деревьев!-7

Месячник по уборке и благоустройству проходит в столице каждой весной и осенью. После зимы планируют посадить около 50 тысяч деревьев и почти 100 тысяч кустарников.

# Субботники в Беларуси # общество # Александр Раковщик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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