В Минске стартует месячник по благоустройству. Планируют посадить 50 тысяч деревьев!

Новости Беларуси. В Минске 18 сентября стартует месячник по благоустройству, уборке и озеленению. Городские власти призывают жителей принять участие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется привести в порядок дороги, восстановить благоустройство в местах проведения земляных работ. На месячник приглашают трудовые коллективы, учащихся, членов общественных объединений. Администрации районов готовы обеспечить инвентарем и техникой.

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

В ходе проведения мероприятий будут убраны территории промышленных предприятий, строек, улично-дорожной сети, территории, прилегающие к МКАД, торговым центрам, наведены порядки на чердаках и подвалах. Также закрыты будут эти помещения.