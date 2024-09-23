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В Минске 54 млн рублей пошло на ремонт жилфонда в рамках программы обновления

23 сентября 2024 18:00
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54 миллиона рублей в 2024 году потрачено на ремонт балконов, стыков и водоотводящих элементов в многоквартирных жилых домах. Все в рамках программы обновления. И это на 10 миллионов больше, чем в 2023 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске 54 млн рублей пошло на ремонт жилфонда в рамках программы обновления-2

Соответственно, увеличился и объем выполненных работ. Так, обновили свыше 400 тысяч квадратных метров кровли, 4 тысяч балконов. Продолжается ремонт теплосетей. В этом году план – 150 километров. Осень – время благоустройства и наведения порядка на земле. Впереди масштабные субботники. И уже сейчас определяются фронт работы, и задачи.

В Минске 54 млн рублей пошло на ремонт жилфонда в рамках программы обновления-4

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Планируем месяц по благоустройству начать с учетом погодных условий с 1 октября. И, соответственно, будет план в каждом районе по субботникам и уборке всех территорий, в том числе закрепленных за предприятиями.

А еще сейчас активно закупается коммунальная техника, которая будет задействована на расчистке дорог вовремя снегопадов.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # Александр Раковщик

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