В Минске 54 млн рублей пошло на ремонт жилфонда в рамках программы обновления

54 миллиона рублей в 2024 году потрачено на ремонт балконов, стыков и водоотводящих элементов в многоквартирных жилых домах. Все в рамках программы обновления. И это на 10 миллионов больше, чем в 2023 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Соответственно, увеличился и объем выполненных работ. Так, обновили свыше 400 тысяч квадратных метров кровли, 4 тысяч балконов. Продолжается ремонт теплосетей. В этом году план – 150 километров. Осень – время благоустройства и наведения порядка на земле. Впереди масштабные субботники. И уже сейчас определяются фронт работы, и задачи.

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Планируем месяц по благоустройству начать с учетом погодных условий с 1 октября. И, соответственно, будет план в каждом районе по субботникам и уборке всех территорий, в том числе закрепленных за предприятиями.

А еще сейчас активно закупается коммунальная техника, которая будет задействована на расчистке дорог вовремя снегопадов.