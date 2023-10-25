Общегородской субботник пройдёт в Минске 28 октября

Новости Беларуси. Четверг объявлен в столице санитарным днем. Еженедельно за предприятиями и организациями города теперь закрепляются территории, на которых работники будут наводить чистоту и порядок.

Соответствующие поручения даны всем администрациям районов. Уже создана мониторинговая комиссия. Она будет контролировать качество выполненных работ. Кроме того, всех минчан приглашают на общегородской субботник, который пройдет уже 28 октября. В рамках него в каждом районе столицы появится новая аллея.

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Приглашаю всех принять участие в общегородском субботнике в парках, скверах, посадке деревьев и кустарников. Кстати, осталось посадить 10 000 деревьев и 120 тысяч кустарников. И у нас будет всего посажено в весенне-осенний период 50 000 тысяч деревьев и около 250 тысяч кустарников.