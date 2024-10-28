В Минске завершается сезон осенних субботников

Трудолюбие и объединение ради общих результатов. В столице завершается сезон осенних субботников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На протяжении месяца горожане активно участвовали в благоустройстве города, очищали газоны и территории вокруг домов от листвы и мусора. Особое внимание было уделено озеленению. Так, за месяц в столице было высажено почти 75 тысяч кустарников и 15 тысяч деревьев.

Участие в них приняли трудовые коллективы, представители общественных объединений, молодежь. Внести свой вклад в создание комфортной городской среды смог каждый.

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Проведены уже 4 субботника, где участвовало 70 тысяч человек. Большой отклик у жителей города, особенно молодежи и детей. Находят проведение креативных субботников – это с участием ГАИ, МЧС и фауны города.

Проведение субботников является доброй традицией, объединяющей граждан в стремлении сделать нашу столицу комфортной для жизни. В этом году трудовая инициатива объединила 70 тысяч минчан.