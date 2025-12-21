Лукашенко и Путин провели встречу в Санкт-Петербурге

Беларусь и Россия выполняют все договоренности. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным. Она проходит в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер прибыл в северную столицу России для участия в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Что касается диалога с российским коллегой, то встреча началась с темы прошедшего Всебелорусского народного собрания в Минске. Владимир Путин подтвердил, что смотрел в прямом эфире трансляцию ВНС, отметив глубокое и сбалансированное выступление Александра Лукашенко. А также поблагодарил за высокую оценку качества белорусско-российских отношений. В свою очередь белорусский лидер отметил, что правительства обеих стран работают на неплохом уровне и в целом все договоренности реализуются.

Владимир Путин, Президент России:

Спасибо, что приехали. Смотрел ваше выступление. Смотрел в прямом эфире. Очень глубокое, как в таких случаях говорят, сбалансированное. С удовольствием и интересом слушал. Хочу вас поблагодарить за высокую оценку качества наших российско-белорусских отношений. Обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России, о наших отношениях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо. Мы с вами еще в Бишкеке договорились, что не будем перегружаться практическими вопросами двусторонних отношений. Во-первых, правильно, их совсем немного, правительства неплохо работают. Мы как договорились: если уже что-то не решат, тогда наверху пускай вытаскивают вопросы. Таких одни-два вопроса, которые надо согласовать. А так вообще-то мы реализовываем все договоренности, начиная от военно-технического, военного, оборонного сотрудничества до экономики. Вопросов тут практически нет. Спасибо, что пригласили. Мы традиционно в Питер приезжаем. Я готовился к этой поездке, командировке, подумал, наверное, вы провели прямую линию, я – ВНС. Наверное, мы основные мероприятия закончили. Уже можно как-то расслабиться. Ничего подобного. Жизнь не дает нам особенно расслабиться, может, и хорошо, что мы в тонусе.

Сегодня также Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах. В повестке два десятка вопросов. Главы государств ЕАЭС обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления международной деятельности на 2026 год, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Евразийского экономического союза и ряд других вопросов.

Традиционная неформальная встреча глав государств – участников СНГ состоится 22 декабря. Будет дана оценка перспективам интеграционного взаимодействия, а также подведут итоги уходящего года.

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