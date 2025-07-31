Девять новых зон отдыха появится в Минске ко Дню города

Год благоустройства продолжается, и Минск буквально расцветает. До Дня города осталось совсем немного, и к празднику столицу ждет подарок – девять новых зон отдыха. Где появятся эти локации и что в них будет особенного, рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома. Юлия Самусенко, ведущая:

Девять новых зон отдыха – цифра, довольно впечатляющая. Где именно они появятся и в чем будет их особенность?

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

С 2021 года мы решением горисполкома дали поручение девяти районам делать две зоны отдыха в год, то есть к 3 июля и к празднику города по одной зоне в районе. Девять зон отдыха мы уже проехали комиссионно, открыли, люди там гуляют, очень довольны. И новые 9 зон отдыха будут в сентябре. Где они расположены? Вообще это секрет, чтобы было сюрприз, подарок для горожан. Но в основном это зеленые зоны в каждом районе. В Московском районе будет продолжение «Сада Вершаў», уже знаменитого в этом году. И в каждом районе города, в зеленых зонах, будут эти девять новых зон.