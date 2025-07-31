Девять новых зон отдыха появится в Минске ко Дню города
Год благоустройства продолжается, и Минск буквально расцветает. До Дня города осталось совсем немного, и к празднику столицу ждет подарок – девять новых зон отдыха. Где появятся эти локации и что в них будет особенного, рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома.
Юлия Самусенко, ведущая:
Девять новых зон отдыха – цифра, довольно впечатляющая. Где именно они появятся и в чем будет их особенность?
Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
С 2021 года мы решением горисполкома дали поручение девяти районам делать две зоны отдыха в год, то есть к 3 июля и к празднику города по одной зоне в районе. Девять зон отдыха мы уже проехали комиссионно, открыли, люди там гуляют, очень довольны. И новые 9 зон отдыха будут в сентябре.
Где они расположены? Вообще это секрет, чтобы было сюрприз, подарок для горожан. Но в основном это зеленые зоны в каждом районе. В Московском районе будет продолжение «Сада Вершаў», уже знаменитого в этом году. И в каждом районе города, в зеленых зонах, будут эти девять новых зон.
Илья Нечаев, ведущий:
Новые площадки открываются очень быстро, буквально три месяца – и готовы. Как вам так удается все быстро реализовать?
Александр Раковщик:
Во-первых, участвуют в субботниках все, в том числе аппарат горисполкома. Знаменитая в прошлом году зона отдыха «Космос» была открыта, зона отдыха во Фрунзенском районе «Аллея Героев». Участвовал БРСМ, чиновники. Это бесплатная работа.
Плюс все это делается в основном без бюджета. Спонсорские средства и помощь общественных организаций, людей.
Подробности смотрите в видео.