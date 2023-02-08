Новости Беларуси. В 2023 году в Минске появится 18 новых зон отдыха. По две в каждом районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благоустроят также дворовые территории. В приоритете ремонт дорог и тротуаров, замена контейнерных площадок возле многоэтажек.

Сейчас коммунальные службы частично продолжают работу по уборке снега и ямочному ремонту. С начала зимы с городских улиц уже вывезли более 350 тысяч кубометров снега.

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Ремавтодоры районов вывезли 360 тысяч кубометров, это в 15 раз больше, чем в прошлом году, снега на снежной свалке. Поэтому работали в круглосуточном режиме более 800 человек Ремавтодоров каждый день. Потом это все сменилось оттепелью, что повлияло на состояние дорожной сети. В очень краткие сроки мы сделали почти 40 тысяч квадратных метров ямочного ремонта, который в весенне-летний период будет заменен на полноценный ремонт.