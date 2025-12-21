Маск стал первым человеком, чье состояние превысило отметку в $700 млрд

По данным журнала Forbes, состояние бизнесмена Илона Маска превысило 700 миллиардов долларов, что стало новым историческим рекордом. Об этом пишет РИА Новости.

Такой прирост связан с решением Верховного суда штата Делавэр, отменившего предыдущее решение о признании недействительным пакета опционов Маска в Tesla, который сейчас оценивается в 139 миллиардов долларов. После этого богатство предпринимателя, по подсчетам Forbes, достигло 749 миллиардов долларов.

Впервые Маск стал самым состоятельным человеком в мире в январе 2021 года. Его состояние росло стремительно: с 24,6 миллиарда в марте 2020 года он преодолел отметки в 200, 300, 400, 500 и 600 миллиардов долларов. Единственным другим человеком, чье богатство достигло отметки в 300 и 400 миллиардов, является соучредитель Oracle Ларри Эллисон.

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