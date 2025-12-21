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Во Франции усилили охрану ферм с улитками и устрицами – что случилось

21 декабря 2025 14:59
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Во Франции усилили охрану ферм с улитками и устрицами – что случилось-0

Жандармерия Франции усилила охрану улитковых и устричных ферм в период перед праздниками из-за риска краж во время повышенного спроса. Об этом пишет ТАСС.

По данным BFMTV, уже были отмечены случаи воровства. Так, с одной фермы в департаменте Марна украли улиток на 90 тысяч евро.

По словам подполковника жандармерии Эрвана Куаффара, для патрулирования окрестностей ферм направлены новые подразделения, в том числе конные и мотоциклетные. Сотрудники правоохранительных органов также бесплатно дают владельцам консультации по мерам безопасности для предотвращения краж.

Фото: изображение сгенерировано ИИ

# калейдоскоп

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