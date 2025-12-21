Коммунальный шок – в Литве вырастут тарифы на холодную воду

Повышение тарифов на коммунальные услуги все больше бьет по карману жителей Прибалтики. С февраля 2026 года в Литве вырастет плата за холодную воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость кубометра увеличится примерно на 10 % и составит около 2 евро – это порядка 7 белорусских рублей. Для сравнения – в Беларуси цена кубометра холодной воды составляет около 2 рублей в зависимости от региона. Рост тарифов объясняют высокой инфляцией. Сказались и расходы муниципального оператора водоснабжения Вильнюса на обслуживание обветшалых сетей и инвестиционные проекты.